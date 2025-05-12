Вертолет ЦАХАЛа с Иданом Александром на борту вылетел в больницу "Ихилов"
время публикации: 12 мая 2025 г., 22:19 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 22:19
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вертолет ВВС ЦАХАЛа, на борту которого находится освобожденный из плена ХАМАСа Идан Александр и его родные, вылетел из Реима в больницу "Ихилов".
В "Ихилове" экс-заложник встретится с остальными членами своей семьи и друзьями, а также пройдет медицинское обследование и получит необходимую помощь.
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