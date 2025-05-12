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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал видео первого телефонного разговора Идана Александра с матерью

США
Заложники
Израиль
время публикации: 12 мая 2025 г., 21:39 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 21:42
ЦАХАЛ опубликовал видео первого телефонного разговора Идана Александра с матерью
Пресс-служба ЦАХАЛа

После того, как представители Красного Креста передали бывшего заложника Идана Александра израильским военным, он позвонил своей матери, ждавшей его в Реиме.

На видео можно увидеть, что звонок поступает на телефон специального посланника президента США Стива Виткоффа и он передает трубку Яэль Александр, матери Идана. Первые слова матери сыну, который провел в плену 584 дня: "Ты сильный, ты в безопасности, ты дома. Скоро увидимся. Люблю тебя".

Израиль
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