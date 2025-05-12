ЦАХАЛ опубликовал видео первого телефонного разговора Идана Александра с матерью

После того, как представители Красного Креста передали бывшего заложника Идана Александра израильским военным, он позвонил своей матери, ждавшей его в Реиме.

На видео можно увидеть, что звонок поступает на телефон специального посланника президента США Стива Виткоффа и он передает трубку Яэль Александр, матери Идана. Первые слова матери сыну, который провел в плену 584 дня: "Ты сильный, ты в безопасности, ты дома. Скоро увидимся. Люблю тебя".