Бдительный гражданин помог вернуть деньги жертве "русского мошенничества"

Несколько дней назад житель Иерусалима пришел в полицейский участок с конвертом, в котором находилась значительная сумма денег и кредитная карта. Он рассказал сотрудникам полиции, что некоторое время назад с ним связались через приложение Telegram и предложили работу – вложить существенную сумму наличными из денег, которые будут ему переданы, за остаток суммы, тоже весьма значительный.

Мужчина согласился. Ему через водителя такси был доставлен конверт, в котором находились 6000 шекелей и кредитная карта. Однако гражданин почувствовал, что речь идет о мошеннической схеме, и не желая принимать участия в преступной деятельности, он пришел в полицейский участок и сообщил о случившемся.

Следователи полиции, записавшие его показания, нашли пострадавшего – жителя Иерусалима в возрасте более 80 лет, у которого обманом были получены деньги, и пригласили пострадавшего в полицейский участок.

Из показаний пожилого человека выяснилось, что с ним связались по телефону с предложением "помочь вернуть деньги", которые были у него украдены мошенниками ранее, и в качестве оплаты за эту "услугу" он должен передать значительную сумму денег и кредитную карту, сообщив также ее секретный код. Мошенники уверили пожилого человека, что его карта будет заблокирована, чтобы никто не мог его больше обокрасть.

После дачи показаний сотрудники полиции вернули пострадавшему конверт с его 6000 шекелей и кредитной картой. Расследование инцидента продолжается.

Полиция подчеркивает: речь идет о широко распространенном неприемлемом явлении, когда преступники пользуются недостаточным владением пожилым человеком ивритом и обманным путем похищают у стариков крупные суммы денег.

Ни в коем случае нельзя передавать деньги, данные кредитной карты или конфиденциальную личную информацию. При любых сомнениях следует лично связаться с банком по официальному номеру центра обслуживания клиентов. При подозрении на попытку мошенничества важно как можно скорее обратиться в полицию.