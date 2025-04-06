Восьми гражданам Узбекистана был запрещен въезд в Израиль с территории Иордании
время публикации: 06 апреля 2025 г., 22:00 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 22:00
В воскресенье, 6 апреля, на контрольно-пропускном пункте "Алленби" на границе с Иорданией пограничники задержали для дополнительных проверок восемь граждан Узбекистана, которых заподозрили в намерении нелегально трудоустроиться в Израиле.
Сайт "Исраэль а-Йом" пишет, что граждане Узбекистана утверждали, будто цель их визита – туризм. Однако ночью пограничная служба получила информацию о том, что эти "туристы" планируют работать в Израиле нелегально.
При проверке документов выяснилось, что несколько "туристов" в прошлом нарушили визовый режим, и, чтобы избежать проблем на въезде в страну, изменили имена в своих загранпаспортах.
Из Управления регистрации населения сообщили, что "туристам" был запрещен въезд в Израиль.
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