Восьми гражданам Узбекистана был запрещен въезд в Израиль с территории Иордании

В воскресенье, 6 апреля, на контрольно-пропускном пункте "Алленби" на границе с Иорданией пограничники задержали для дополнительных проверок восемь граждан Узбекистана, которых заподозрили в намерении нелегально трудоустроиться в Израиле.

Сайт "Исраэль а-Йом" пишет, что граждане Узбекистана утверждали, будто цель их визита – туризм. Однако ночью пограничная служба получила информацию о том, что эти "туристы" планируют работать в Израиле нелегально.

При проверке документов выяснилось, что несколько "туристов" в прошлом нарушили визовый режим, и, чтобы избежать проблем на въезде в страну, изменили имена в своих загранпаспортах.

Из Управления регистрации населения сообщили, что "туристам" был запрещен въезд в Израиль.