Сиделка пожилой женщины, работники ресторана: полиция отлавливает нелегалов

Палестинка из Рамаллы, выдававшая себя за израильскую гражданку и жительницу Иерусалима, была задержана в рамках операции по поиску нелегалов в Галилее. 31-летняя палестинка, не имевшая разрешений на въезд и пребывание в Израиле, работала помощницей по уходу в семье пожилой женщины в возрасте около 90 лет, проживающей в Дир аль-Асад.

Нелегалка была задержана, на допросе она призналась, что солгала своим работодателям, когда представлялась жительницей Иерусалима. Прокуратура северного округа подала в мировой суд Акко обвинительное заключение против палестинки, одновременно с запросом на продление ее содержания под стражей до завершения судебных разбирательств.

В центре Тель-Авива были задержаны трое работников ресторана на улице Герцль: выяснилось, что они являются жителями палестинских территорий и не имеют разрешений на въезд и на работу в Израиле. Вместе с нелегалами был задержан их работодатель, 53-летний житель Герцлии.

Все четверо были доставлены на допрос в полицию. Против работодателя были предъявлены обвинения в незаконном найме на работу двух или более иностранных граждан, его сотрудники обвиняются в незаконном въезде в Израиль. Один из нелегалов, предъявивший поддельное удостоверение личности, также обвиняется в попытке выдать себя за другое лицо.