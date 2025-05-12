ЦАХАЛ опубликовал видео встречи Идана Александра с родителями

Старший сержант Идан Александр, находившийся в плену ХАМАСа 584 дня, вернулся в Израиль. Он находится под наблюдением врачей в больнице "Ихилов", рядом с ним его близкие.

Пресс-служба ЦАХАЛа и канцелярия премьер-министра Израиля обнародовали видео, снятое сразу после освобождения Идана Александра из плена ХАМАСа. На видео запечатлена его встреча с родителями. Это видео было опубликовано сразу после того, как вертолет ВВС с Иданом Александром вылетел из "пункта встречи" на границе с Газой в больницу "Ихилов".

Еще до встречи Идан успел поговорить с мамой по телефону. Звонок был совершен сразу после того, как представители Красного Креста передали его израильским военным. На видео, опубликованном ЦАХАЛом, можно увидеть, что звонок поступил на телефон специального посланника президента США Стива Виткоффа и он передал трубку Яэль Александр. Первые слова матери сыну, который провел в плену 584 дня: "Ты сильный, ты в безопасности, ты дома. Скоро увидимся. Люблю тебя".

Президент США Дональд Трамп приветствовал освобождение из плена ХАМАСа Идана Александра. "Идан Александр, последний живой американский заложник, освобожден. Поздравляю его замечательных родителей, родственников и друзей!" – написал президент США в соцсети Truth Social.

С 13 по 16 мая президент США Дональд Трамп посетит три ближневосточные страны: Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Освобождение "последнего американского заложника" "приурочено" к ближневосточному туру Трампа. Израильские СМИ сообщают: если врачи разрешат, Идан Александр вместе с матерью вылетит в Доху, чтобы встретиться с Трампом.

Израильские СМИ сообщают, что ЦАХАЛ готовится к возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газы. По данным "Кан-11", за ее распределение будет отвечать американская частная компания, ее сотрудники уже находятся в секторе.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в опубликованном его канцелярией видео заявил, что освобождение Идана Александра "стало возможным благодаря военному давлению Израиля и дипломатическому давлению, оказанному президентом Трампом", добавив: "это победное сочетание". Нетаниягу также сказал, что в ходе сегодняшнего телефонного разговора президент США Дональд Трамп подтвердил свою приверженность Израилю и заявил, что продолжит сотрудничество до тех пор, пока не будут достигнуты все цели войны: освобождение всех заложников и победа над ХАМАСом.