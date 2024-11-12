Опрос ЦСБ: в Иудее и Самарии люди более уверены в своей безопасности, чем в других районах

По данным Центрального статистического бюро, в 2023 году жертвами различных преступлений стали 1,075 миллиона человек в возрасте 20 лет и старше, в сравнении с 887,6 тысячами в 2022 году, что говорит о росте на 21,1%. Наиболее заметным стало увеличение количества пострадавших среди арабов – на 38,6%, тогда как среди евреев и других рост составил 19,6%.

В соответствии с опросом, лишь небольшая доля пострадавших от насилия или угроз насилием знали нападавшего (31,7%). При этом большинство из них (70,1%) говорят, что нападавшим был знакомый, не являющийся их родственником.

По поводу ощущения личной безопасности во время, когда человек в одиночестве идет по своему району проживания в темное время суток, 73,9% опрошенных ответили, что они чувствуют себя в безопасности (в сравнении с 80,4% в 2022 году), при этом среди арабов в безопасности себя чувствуют 68,9% опрошенных (78% годом ранее).

Мужчины более склонны чувствовать себя в такой ситуации в безопасности, чем женщины – 82,5% в сравнении с 65,6% соответственно (по опросу 2023 года). Годом ранее в безопасности себя чувствовали 88% мужчин и 72,8% женщин.

Больше всего люди чувствуют себя в безопасности в темное время суток в районе своего проживания в еврейских населенных пунктах Иудеи и Самарии – 79,4%. Среди больших городов наиболее безопасно себя чувствуют жители Ашдода (82,7%), а наименее безопасно – жители Беэр-Шевы – 59,2%.

В 2023 году 13,1% респондентов признались, что они опасаются стать жертвами насилия в своем жилом районе, в 2022 году этот показатель составил 11,7% опрошенных. Мужчины опасаются стать жертвами насилия в меньшей степени, чем женщины – 10,2 и 15,8% соответственно, по данным опроса 2022 года. Самые низкие показатели вновь наблюдаются в Иудее и Самарии – всего 8,2% евреев Иудеи и Самарии опасаются стать жертвами нападения в своих городах и поселках.