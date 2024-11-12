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Израиль

В аэропорту "Бен-Гурион" прошли учения по отработке действий при крушении самолета

время публикации: 12 ноября 2024 г., 14:42 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 15:03
В аэропорту "Бен-Гурион" прошли учения по отработке действий при крушении самолета
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Центрального округа в сотрудничестве с Управлением аэропортов, службой скорой помощи "Маген Давид Адом", пожарно-спасательной службой, больницами и сотрудниками служб безопасности провели во вторник, 12 ноября, масштабные учения в аэропорту "Бен-Гурион".

По сценарию учений, получивших название "Феникс" – "Оф а-Холь", в аэропорту происходит авиационная чрезвычайная ситуация, требующая быстрой, слаженной и эффективной работы всех экстренных служб.

В соответствии со сценарием учений, на территории аэропорта терпит бедствие пассажирский самолет, на борту которого находятся 284 человека. На учениях отрабатывалась эвакуация "пострадавших", идентификация "погибших" с оповещением семей.

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