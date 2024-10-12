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Израиль

"Не простим!" – массовые демонстрации прошли в Тель-Авиве и в Кейсарии

время публикации: 12 октября 2024 г., 22:37 | последнее обновление: 12 октября 2024 г., 22:42
"Не простим!" – массовые демонстрации прошли в Тель-Авиве и в Кейсарии
Erik Marmor/Flash90

В Кейсарии, где находится частная резиденция главы правительства Биньямина Нетаниягу, несколько сотен человек на исходе Судного Дня приняли участие в демонстрации с требованием немедленного заключения сделки по освобождению заложников. Демонстранты держали плакаты "Не простим!" – как известно, перед праздником Йом Кипур принято просить прощения за свои грехи и за вольные и невольные обиды.

В Тель-Авиве демонстрация была еще более массовой: ее участники также держали плакаты с надписью "Не простим!" и портреты удерживаемых ХАМАСом заложников. Участники акции жгли костры на проезжей части, они также написали имена заложников краской на скоростном шоссе Аялон.

Сотрудники полиции задержали пятерых человек за нарушение порядка.

Отметим, что обычно участники акций протеста в Тель-Авиве перекрывают трассу Аялон, но поскольку акция началась еще до исхода Судного Дня, когда транспортного сообщения еще не было, демонстрантам удалось разжечь костры, расписать трассу и сделать множество эффектных фотографий.

Примечательно, что в англоязычных СМИ демонстрации в Израиле почти не освещаются, однако о них много и подробно пишут пропалестинские арабоязычные источники.

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