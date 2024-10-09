Axios: в среду утром Байден обсудит с Нетаниягу планируемый израильский удар по Ирану

По информации нескольких информированных американских источников, в среду утром состоится решающий телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и главой правительства Израиля Биньямином Нетаниягу, во время этой беседы будут обсуждаться планы израильского ответа на массированный иранский удар по территории еврейского государства. Об этом сообщает в среду, 9 октября, Барак Равид в своей статье на Axios.

Накануне вечером была отменена запланированная поездка министра обороны Йоава Галанта в Вашингтон: именно в ходе этого визита должен был обсуждаться ответ Израиля Ирану, но Нетаниягу наложил вето на эту поездку. В Израиле подчеркивают, что телефонный разговор с Байденом был запланирован еще до конфликта премьер-министра с Галантом.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу накануне вечером провел совещание с высокопоставленными руководителями военных и разведывательных структур, а также с министрами израильского правительства, на котором обсуждались масштабы и сроки израильских ответных шагов.

Отмечается, что телефонный разговор Нетаниягу с Байденом станет первым за два крайне напряженных месяца эскалации военных действий на Ближнем Востоке, и удар Израиля по Ирану, как ожидается, приведет к дополнительной эскалации. Американские чиновники сообщают, что Израиль планирует "значительный ответ", который будет сочетать в себе нанесение авиаударов по иранским военным объектам и тайные операции, подобные ликвидации главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи в Тегеране.

Байден уже дал понять, что он категорически против авиаударов по нефтяной инфраструктуре Ирана – эта возможность также обсуждалась израильским руководством и все еще не снята с повестки. США надеются получить обещания, что Израиль атакует "важные цели", но при этом его удар не будет пропорциональным – напомним, что неделю назад Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, большинство из которых были перехвачены. Две израильские авиабазы были незначительно повреждены, несколько ракет упали возле штаб-квартиры "Моссада" в Тель-Авиве, не причинив ущерба.

Тегеран заявил, что таким образом ответил на ликвидации руководства ХАМАСа и "Хизбаллы" и считает инцидент исчерпанным – в случае, если Израиль воздержится от ответного удара. В США убеждены, что Израиль не воздержится, и что Иран вновь ответит на нападение Ирана, на что Израилю также придется ответить.