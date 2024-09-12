Осторожно, мошенники: от имени полиции рассылают "извещения о превышении скорости"

Полиция опубликовала предупреждение к общественности: многие люди получили по электронной почте сообщения якобы от дорожной полиции с предупреждением о штрафе за превышение скорости. В сообщении содержится ссылка, по которой адресат якобы может увидеть фотографию его автомобиля во время нарушения.

Полиция подчеркивает: речь идет о мошеннической рассылке, источником которой не является дорожная полиция. Это сообщение, темой которого указано (на иврите" "превышение скорости", содержит следующие признаки мошеннической рассылки: нет личного обращения и каких-либо данных водителя, текст сообщения требует немедленных действий (опротестовать штраф якобы можно всего в течение 24 часов с момента отправки сообщения), и главное - сообщение переслано по широкому списку адресов.

Полиция призывает не нажимать ссылки, содержащиеся в данном сообщении, и ни в коем случае не оставлять свои личные данные на неизвестных сайтах.