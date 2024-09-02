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Ближний Восток

Филиппе Лазарини: "70% школ Газы разрушены или пострадали"

время публикации: 02 сентября 2024 г., 15:44 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 15:46
Филиппе Лазарини: "70% школ Газы разрушены или пострадали"
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Генеральный комиссар Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) Филиппе Лазарини сообщил в социальной сети Х, что 70% школ агентства в секторе Газы разрушены или пострадали в ходе военных действий.

"Большинство школ превращены в переполненные убежища для сотен тысяч лишившихся крова. Их нельзя использовать для обучения. В этих условиях дети становятся легкой добычей тех, кто использует детский труд или вербует несовершеннолетних в вооруженные группировки", – подчеркнул международный чиновник.

Отметим, что ХАМАС использует школы как командные центры и склады вооружений, а также располагает в непосредственной близости от них другие объекты террористической инфраструктуры, такие как подземные туннели.

Ближний Восток
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