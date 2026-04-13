"Кан-11": "Хизбалла" впервые применила для атаки дрон на оптоволокне

Вечером 13 апреля в Кирьят-Шмоне упал беспилотник "Хизбаллы" управляемый по оптоволоконному кабелю. По данным телеканала "Кан-11", это первый задокументированный случай применения подобного вида дронов ливанской группировкой.

В отличие от обычных беспилотников, сигнал управления и видеопоток в таких дронах передаются не по радио, а по тонкому оптоволоконному кабелю, разматывающемуся с катушки в ходе полёта. Это делает аппарат практически невосприимчивым к средствам радиоэлектронной борьбы – глушению и перехвату сигнала. Дрон способен нести до 5 кг взрывчатки и имеет радиус действия до десяти километров.

Оптоволоконные беспилотники активно используются на украинском фронте обеими сторонами конфликта начиная с 2024 года.