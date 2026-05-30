Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 30 мая, на всей территории страны сохранится комфортная температура. Ясно, слабый ветер.

В Иерусалиме – 19-27 градуса, в Тель-Авиве – 19-25, в Хайфе – 17-24, в Эйлате – 22-36, в Беэр-Шеве – 16-31, на побережье Мертвого моря – 23-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-26, в Ариэле – 15-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-28, на Голанских высотах – 14-28.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 24 градуса, высота волн 80-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 25 км/ч).

В воскресенье-четверг ожидается постепенное повышение температуры.