Любимец "Сафари" горилла Лукас отметил свой 42-й день рождения

14 декабря отмечается Международный день обезьян – неофициальный праздник, который был инициирован в 2000 году как шутка студентов Мичиганского университета, но благодаря интернету быстро завоевал популярность и стал традицией.

Защитники животных увидели в нем возможность привлечь внимание к защите более 520 обитающих на нашей планете обезьян от различных угроз, большая часть которых, к сожалению, связана с деятельностью человека: это и разрушение среды обитания приматов, и незаконная охота и торговля животными, и истребление обезьян.

Сегодня в проведении праздника участвуют многие зоопарки мира, в том числе и зоопарк "Сафари" в Рамат-Гане. Команда "Сафари" решила совместить Международный день обезьян с празднованием 42-го дня рождения любимца публики, гориллы Лукаса, который как раз на этой неделе отметил свой день рождения.

Лукас родился в Нидерландах в 1982 году в больнице для людей: из-за осложнений при родах его маму срочно доставили из зоопарка "Апенхол" в родильное отделение больницы "Лукас". Новорожденного малыша назвали Лукасом в честь больницы, где он появился на свет, в знак благодарности медперсоналу, с любовью и заботой принявшему необычную пациентку.

В 1997 году Лукас прибыл в вольер для горилл в зоопарке "Сафари" в рамках европейской программы разведения западных равнинных горилл, которые находятся под угрозой исчезновения в дикой природе. Лукаса очень любят и самки, к которым он относится с любовью и терпением, и смотрители зоопарка, и многочисленные посетители "Сафари".

Специально на день его рождения команда зоопарка сделала угощение в виде большой тыквы с надписью "42", в которую сложили различные фрукты и другие лакомства. Этот подарок Лукас разделил со своими подругами.