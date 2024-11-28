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Израиль

Внимание, розыск: пропала 16-летняя Сумия Абу Каф из бедуинской деревни Умм-Батин

Полиция
Розыск
время публикации: 28 ноября 2024 г., 20:58 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 21:12
Внимание, розыск: пропала 16-летняя Сумия Абу Каф из бедуинской деревни Умм-Батин
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розыске пропавшей девочки-подростка. Пропала 16-летняя Сумия Абу Каф из квартала Абу Каф в бедуинской деревне Умм-Батин. В последний раз девочку видели 10 ноября в Беэр-Шеве, после чего от нее не было вестей.

Приметы пропавшей: рост 160 см, стройная, черные волосы, темные глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 08-6292461 или по телефону 100.

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