Внимание, розыск: пропала 16-летняя Сумия Абу Каф из бедуинской деревни Умм-Батин

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розыске пропавшей девочки-подростка. Пропала 16-летняя Сумия Абу Каф из квартала Абу Каф в бедуинской деревне Умм-Батин. В последний раз девочку видели 10 ноября в Беэр-Шеве, после чего от нее не было вестей.

Приметы пропавшей: рост 160 см, стройная, черные волосы, темные глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 08-6292461 или по телефону 100.