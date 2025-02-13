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Израиль

ХАМАС вновь обещает выполнить "ранее оговоренные условия соглашения"

ХАМАС
время публикации: 13 февраля 2025 г., 21:07 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 21:20
ХАМАС вновь обещает выполнить "ранее оговоренные условия соглашения"
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Высокопоставленный активист террористической организации ХАМАС Тахер ан-Нуну в интервью "Аль-Джазире" заявил, что группировка "привержена выполнению соглашения в соответствии со своими обязательствами и заранее оговоренному временному графику – до тех пор, пока "оккупационные силы" разрешают ввоз помощи в сектор Газы".

Он утверждает, что перед пограничным переездом стоит очередь из грузовиков с гуманитарной помощью, которые не ввозят в сектор Газы с необходимой скоростью, и заявляет, что лидеры ХАМАСа обсудили с египетскими и катарскими посредниками недопустимость проволочек в поставках.

Ан-Нуну заявил, что ХАМАС заинтересован в немедленном начале переговоров по второму этапу сделки, а также выразил неприемлемость программы президента США Дональда Трампа по перемещению населения сектора Газы.

Израиль
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