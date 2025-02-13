В начальной школе детям показали фильм о зверствах ХАМАСа 7.10: учительницу уволили

Учащимся пятого ("хей") класса начальной школы в местном совете Цур-Игаль во время урока показали документальное видео с жестокими кадрами зверств ХАМАСа, совершенных в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Отметим, что речь идет о детях в возрасте 10-11 лет.

Как сообщает Ynet, показанные детям кадры содержали фрагменты человеческих тел, крики раненых, тела погибших – речь идет о видеофильме, который до сих пор не был выпущен в открытый доступ в связи с запредельной жестокостью содержащейся в нем информации.

В результате просмотра у многих детей была паника, некоторые расплакались, и у нескольких детей возникли последующие проявления тревожности и паники.

В министерстве образования сообщили, что как только об инциденте стало известно, работа учителя в школе была немедленно прекращена.