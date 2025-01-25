ХАМАС записал видео, на котором заложницы благодарят террористов "за заботу"

Хамасовские СМИ демонстрируют видео, в котором освобождаемые заложницы, Наама Леви, Лири Альбаг, Карина Ариев и Даниэла Гильбоа, на арабском языке благодарят ХАМАС за "предоставленную еду и одежду", а также за "защиту от обстрелов".

Кроме того, находящимся в машине девушкам невидимый "куратор" от ХАМАСа передает брелоки и грамоты, очевидно, в качестве сувениров на память о пребывании в плену.

По замыслу "режиссеров", видео должно продемонстрировать миру, что ХАМАС заботился о захваченных им заложниках.