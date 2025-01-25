x
25 января 2025
|
последняя новость: 18:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 января 2025
|
25 января 2025
|
последняя новость: 18:47
25 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ХАМАС записал видео, на котором заложницы благодарят террористов "за заботу"

Заложники
ХАМАС
время публикации: 25 января 2025 г., 17:55 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 18:06
ХАМАС записал видео, на котором заложницы благодарят террористов "за заботу"
AP Photo/Abed Hajjar

Хамасовские СМИ демонстрируют видео, в котором освобождаемые заложницы, Наама Леви, Лири Альбаг, Карина Ариев и Даниэла Гильбоа, на арабском языке благодарят ХАМАС за "предоставленную еду и одежду", а также за "защиту от обстрелов".

Кроме того, находящимся в машине девушкам невидимый "куратор" от ХАМАСа передает брелоки и грамоты, очевидно, в качестве сувениров на память о пребывании в плену.

По замыслу "режиссеров", видео должно продемонстрировать миру, что ХАМАС заботился о захваченных им заложниках.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 января 2025

Два вертолета с освобожденными заложницами на борту приземлились возле больницы "Бейлинсон"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 января 2025

Освобождены четыре наблюдательницы ЦАХАЛа. Они провели 477 дней в плену ХАМАСа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 января 2025

Освобождение четырех заложниц. Хронология