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NEWSru.co.il :: В Израиле13 января 2022 г., 12:10

Часть свежих посадок ЕНФ в Негеве обнаружена выкорчеванной

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Часть свежих посадок ЕНФ в Негеве обнаружена выкорчеванной

Еврейский национальный фонд подал в полицейский участок Аярот жалобу по поводу вандализма, после того, как его инспекторы обнаружили, что часть деревьев, посаженных накануне в Негеве, были выкорчеваны неизвестными. Полиция возбудила уголовное дело.

Напомним, что в течение последних трех дней в Негеве проходили столкновения между полицией и бедуинской молодежью, протестовавшей против проводимых ЕНФ лесопосадок в Негеве.

Согласно правоохранительным органам, за беспорядками, спровоцировавшими коалиционный кризис, стоят сыновья бедуинов Негева от полигамных браков с женами из Хевронского нагорья или из сектора Газы. Точное количество таких сыновей неизвестно, однако оценивается в несколько десятков тысяч человек, которые считают себя палестинцами.


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