Частный детский сад в Модиине закрыт на 60 дней из-за подозрений в издевательствах

Сотрудники полиции Центрального округа по административному ордеру закрыли на 60 дней частный детский сад в Модиине, воспитательница и помощница воспитательницы в котором были арестованы по подозрению в издевательствах над малышами.

Воспитательница и ее помощница ранее были задержаны сотрудниками полиции по подозрению в жестоком обращении с детьми, по итогам допроса и изучения улик суд продлил срок их содержания под стражей до среды.

Полиция в сотрудничестве с инспектором дошкольных учреждений выписала административный ордер на закрытие детского сада сроком на 60 дней.