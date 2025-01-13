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Израиль

Частный детский сад в Модиине закрыт на 60 дней из-за подозрений в издевательствах

Полиция
Образование
Дети
время публикации: 13 января 2025 г., 19:24 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 19:46
Частный детский сад в Модиине закрыт на 60 дней из-за подозрений в издевательствах
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Центрального округа по административному ордеру закрыли на 60 дней частный детский сад в Модиине, воспитательница и помощница воспитательницы в котором были арестованы по подозрению в издевательствах над малышами.

Воспитательница и ее помощница ранее были задержаны сотрудниками полиции по подозрению в жестоком обращении с детьми, по итогам допроса и изучения улик суд продлил срок их содержания под стражей до среды.

Полиция в сотрудничестве с инспектором дошкольных учреждений выписала административный ордер на закрытие детского сада сроком на 60 дней.

Израиль
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