"Кан": израильским министерствам поручено подготовиться к приему заложников

Израильским министерствам поручено подготовиться к приему заложников, которые в скором времени могут быть доставлены из сектора Газы, передает "Кан".

Если сделка с ХАМАСом будет одобрена, заложники могут вернуться в Израиль в ближайшие дни.

На этом фоне управление по делам заложников и пропавших без вести при канцелярии премьер-министра Израиля заявило, что "всегда готово к реализации любых сделок". "В последние недели управление провело ряд учений по подготовке к различным сценариям с участием соответствующих министерств и профессиональных организаций, чтобы убедиться, что они готовы оказать помощь возвращенцам и их семьям. СМИ и общественность призываются уважать частную жизнь семей в это непростое время. Управление поддерживает постоянную связь с семьями по всем вопросам, касающимся новых обновлений о переговорах, и продолжит сопровождать семьи заложников, с надеждой и молитвой о том, чтобы все они скорее вернулись домой", – говорится в официальном сообщении.

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что ХАМАС недавно представил свой последний ответ на проект соглашения "без каких-либо оговорок".

Израильский источник сообщил, что Израиль смягчил свою позицию по ряду вопросов. "Теперь все зависит от Мухаммада Синуара", – сказал он, имея в виду брата ликвидированного Яхьи Синуара, который в настоящее время является фактическим лидером ХАМАСа в Газе.

Представители ХАМАСа 13 января провозгласили "приближение освобождения тысяч палестинских заключенных". Подобное заявление сделал также глава палестинского Управления по делам заключенных Кадура Фарес: по его словам, в рамках сделки с Израилем будут освобождены примерно 3000 палестинских заключенных. По его утверждению, в первую фазу реализации трехэтапного соглашения будут освобождены 1248 палестинских заключенных, в обмен на которых Израиль получит 25 заложников, захваченных террористами в "черную субботу" 7 октября.

Палестинские источники не уточняют имена и состояние освобождаемых заложников, однако они ожидаемо подробно описывают ожидающееся освобождение заключенных: в их число войдут 48 террористов, освобожденных в рамках "сделки Шалита" и впоследствии вновь арестованных, 1000 заключенных несовершеннолетних, женщин и больных, содержащихся в израильских тюрьмах, а также 200 заключенных, приговоренных к пожизненным срокам за убийства израильтян – эти будут высланы в Катар, Египет или Турцию.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 13 января, что "есть шанс на достижение соглашения по Газе на этой неделе", передает агентство Bloomberg.

Отмечаются также слова Салливана о том, что нынешняя администрация Белого дома в этом вопросе старалась сотрудничать с командой избранного президента Дональда Трампа.

Ранее Катар, выступающий посредником при непрямых переговорах между Израилем и ХАМАСом о прекращении огня в секторе Газы, освобождении заложников и дальнейшем будущем сектора, передал Израилю и ХАМАСу "окончательный" проект соглашения. Об этом сообщало агентство Reuters. По информации источника, знакомого с переговорами, после полуночи во время встречи руководителей израильских разведструктур, ближневосточного посланника избранного президента Дональда Трампа и премьер-министром Катара удалось достичь прорыва в переговорах.

Высокопоставленный источник в руководстве Израиля опроверг сообщение о том, что Катар передал Израилю "окончательный" вариант сделки с ХАМАСом по освобождению заложников, прекращению огня в секторе Газы и будущем сектора. Журналист Амит Сегаль, цитируя этот источник, сообщает, что переговоры все еще в самом разгаре.

Представители ХАМАСа, комментируя сообщение Reuters о получении "окончательного" варианта сделки, заявили, что вскоре будет опубликовано официальное заявление от имени группировки.

Накануне избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News выразил надежду на то, что соглашение будет достигнуто еще до завершения каденции президента Джо Байдена. При этом Вэнс заявил, что продвижение стало возможным после прямых и недвусмысленных угроз со стороны Трампа. "ХАМАС боится последствий", – сказал он.

На этом фоне выходящая в Лондоне газета "Аль-Кудс аль-Араби", поддерживаемая Катаром, пишет: "Переговоры в Катаре идут быстрыми темпами уже несколько недель, и сейчас наметился явный прогресс". По сведениям редакции этого издания, сделка предусматривает освобождение заложников в два этапа – сначала, после объявления прекращения огня, будут отпущены женщины, пожилые люди, больные и лица, входящие в "гуманитарную группу". Одновременно должен быть осуществлен масштабный вывод сил израильской армии из некоторых районов Газы. При этом силы ЦАХАЛа временно останутся на "оси Нецарим" (в центре сектора) и в "Филадельфийском коридоре" (на юге сектора, вдоль границы с Египтом). В публикации приводятся слова некого высокопоставленного источника в сфере безопасности, который отметил, что при необходимости демонтаж укреплений ЦАХАЛа в этих районах можно осуществить "относительно быстро".

В ходе реализации первого этапа предполагается обсудить вопрос освобождения второй группы заложников, в которую входят военнослужащие и молодые мужчины, пишет "Аль-Кудс аль-Араби". Соглашение также включает возвращение тел похищенных, несмотря на опасения, что хамасовцы скажут, что некоторые тела найти невозможно.

По сведениям "Аль-Кудс аль-Араби", ХАМАС готов на реализацию такого соглашения, если получит гарантии, что Израиль не возобновит боевые действия после окончания соглашения о прекращении огня.

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" заявляет, что "Израиль заинтересован в буферной зоне на севере и на востоке Газы глубиной в два километра". Удастся ли внести это в соглашение, непонятно.

Есть еще один пункт, по которому не удается пока договориться: Израиль настаивает на депортации освобождаемых заключенных "с кровью на руках" (то есть террористов-убийц), которые были приговорены к пожизненным срокам.

Открытым остается и вопрос о том, как и кем будет осуществляться управление Газой после войны. Но эта тема не обсуждается в рамках соглашения "об обмене".

По данным телеканалов "Аль-Арабия" и "Аль-Хадат", переговоры в Дохе, начавшиеся 12 января, завершатся сегодня. Подтверждается, что есть "ощутимый прогресс по многим нерешенным вопросам".