В Израиле опровергают сообщение о получении окончательного проекта соглашения

Высокопоставленный источник в руководстве Израиля опроверг сообщение о том, что Катар передал Израилю "окончательный" вариант сделки с ХАМАСом по освобождению заложников, прекращению огня в секторе Газы и будущем сектора. Журналист Амит Сегаль, цитируя этот источник, сообщает, что переговоры все еще в самом разгаре.

Представители ХАМАСа, комментируя сообщение Reuters о получении "окончательного" варианта сделки, заявили, что вскоре будет опубликовано официальное заявление от имени группировки.

Напомним, ранее в понедельник агентство Reuters сообщило, что Катар, выступающий посредником при непрямых переговорах между Израилем и ХАМАСом, передал Израилю и ХАМАСу "окончательный" проект соглашения.

По информации источника, знакомого с переговорами, после полуночи во время встречи руководителей израильских разведструктур, ближневосточного посланника избранного президента Дональда Трампа и премьер-министром Катара удалось достичь прорыва в переговорах.