Полиция задержала двух демонстрантов возле дома Ярива Левина

Полиция задержала для допроса двух подозреваемых в нарушении общественного порядка в ходе демонстрации возле дома министра юстиции Ярива Левина.

Они были задержаны после того, как пытались установить тяжелые предметы у въезда на стоянку

дома.

В полиции поясняют, что задержанные создавали помехи движению, их действия причиняли ущерб всем жителям дома, а сама демонстрация проводилась на меньшем расстоянии от дома, чем оговорено судебными решениями.