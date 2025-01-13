Полиция задержала двух демонстрантов возле дома Ярива Левина
время публикации: 13 января 2025 г., 10:51 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 10:58
Полиция задержала для допроса двух подозреваемых в нарушении общественного порядка в ходе демонстрации возле дома министра юстиции Ярива Левина.
Они были задержаны после того, как пытались установить тяжелые предметы у въезда на стоянку
дома.
В полиции поясняют, что задержанные создавали помехи движению, их действия причиняли ущерб всем жителям дома, а сама демонстрация проводилась на меньшем расстоянии от дома, чем оговорено судебными решениями.
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