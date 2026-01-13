СМИ: в Израиле получен документ о перспективах свержения режима аятолл в Иране
Заседание военно-политического кабинета Израиля завершилось. Источник в правительстве сообщил агентству Reuters, что "кабинет получил документ о перспективах свержения режима аятолл в Иране и возможности вмешательства США". Об этом сообщает Ynet.
Другой источник отметил, что, по текущим оценкам, президент США Дональд Трамп примет решение о вмешательстве, однако масштаб ответных мер остаются неизвестными.