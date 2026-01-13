x
13 января 2026
|
последняя новость: 22:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 января 2026
|
13 января 2026
|
последняя новость: 22:33
13 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

СМИ: в Израиле получен документ о перспективах свержения режима аятолл в Иране

время публикации: 13 января 2026 г., 22:33 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 22:49
СМИ: в Израиле получен документ о перспективах свержения режима аятолл в Иране
AP Photo/Luca Bruno

Заседание военно-политического кабинета Израиля завершилось. Источник в правительстве сообщил агентству Reuters, что "кабинет получил документ о перспективах свержения режима аятолл в Иране и возможности вмешательства США". Об этом сообщает Ynet.

Другой источник отметил, что, по текущим оценкам, президент США Дональд Трамп примет решение о вмешательстве, однако масштаб ответных мер остаются неизвестными.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 января 2026

Трамп: если Иран прикажет "Хизбалле" или ХАМАСу атаковать Израиль, ответ будет "быстрым и окончательным"