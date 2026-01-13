Трамп: США не допустят, чтобы хаос внутри Ирана вылился в атаки на наших союзников.

Президент США Дональд Трамп выступает 13 января в Детройте, штат Мичиган, перед членами Детройтского экономического клуба (Detroit Economic Club). Мероприятие проходит в театре Sound Board в казино MotorCity.

Он сделал несколько крайне резких заявлений по поводу ситуации в Иране. Трамп назвал происходящее в Иране "самым кровавым подавлением волнений в истории страны" и возложил личную ответственность за это на высшее руководство в Тегеране. Он заявил: "Мир видит эту бойню, и мы не будем стоять в стороне, пока диктаторы убивают тысячи невинных людей".

Трамп подчеркнул, что нестабильный Иран – это прямая угроза. Упомянул, что уже провел консультации с руководством CENTCOM, чтобы обеспечить "полную готовность" американских сил в регионе. По его словам, США не допустят, чтобы хаос внутри Ирана вылился в атаки на американских военных или союзников.

Трамп пригрозил Ирану "сокрушительными последствиями", если насилие не прекратится немедленно. Он намекнул на усиление морской блокады и дополнительные санкции, которые "отрежут режим от остатков ресурсов".

Также он обратился напрямую к протестующим, сказав: "Ваша смелость поразительна. Мы знаем, через что вы проходите, и Америка на стороне свободы".

В конце выступления Трамп еще раз акцентировал внимание на том, что CENTCOM получил приказ действовать "решительно и без колебаний" при малейшей провокации со стороны Ирана в Ормузском проливе или против американских баз.