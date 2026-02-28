Германия, Франция и Великобритания объявили, что "они тут ни при чем"

Правительства Германии, Франции и Великобритании опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что не принимали участия в ударах по Ирану.

Вместе с тем три страны заявили, что поддерживают тесный контакт с союзниками, в том числе с США, Израилем и партнёрами в регионе.

Три европейские державы подтвердили свою неизменную дипломатическую позицию, отметив, что "последовательно призывали иранский режим свернуть ядерную программу".