Германия, Франция и Великобритания объявили, что "они тут ни при чем"
время публикации: 28 февраля 2026 г., 16:12 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 16:12
Правительства Германии, Франции и Великобритании опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что не принимали участия в ударах по Ирану.
Вместе с тем три страны заявили, что поддерживают тесный контакт с союзниками, в том числе с США, Израилем и партнёрами в регионе.
Три европейские державы подтвердили свою неизменную дипломатическую позицию, отметив, что "последовательно призывали иранский режим свернуть ядерную программу".