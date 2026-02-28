СМИ: в Израиле полагают, что Хаменеи ликвидирован

Израильские СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник сообщают "с осторожным оптимизмом", что первым ударом был ликвидировал лидер Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.

Также в числе ликвидированных называются командующий КСИР Мухаммад Пакпур, советник Хаменеи Али Шамхани, министр обороны, начальник генерального штаба и начальник военной разведки Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что все руководство "живо и здорово", и что возможно "один или два командира погибли, но это не проблема".