28 февраля 2026
Ближний Восток

СМИ: в Израиле полагают, что Хаменеи ликвидирован

Война с Ираном
время публикации: 28 февраля 2026 г., 16:41
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Израильские СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник сообщают "с осторожным оптимизмом", что первым ударом был ликвидировал лидер Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.

Также в числе ликвидированных называются командующий КСИР Мухаммад Пакпур, советник Хаменеи Али Шамхани, министр обороны, начальник генерального штаба и начальник военной разведки Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что все руководство "живо и здорово", и что возможно "один или два командира погибли, но это не проблема".

Ближний Восток
