БАГАЦ позволил провести слушание перед увольнением юрсоветницы правительства

Высший суд справедливости отклонил иск юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары, требовавшей вынести временный вердикт о запрете проведения слушания перед ее увольнением. Решение принял судья Ноам Солберг.

Ранее сегодня правительство, после длительных проволочек, представило ответ на апелляцию против решения кабинета министров уволить юридического советника правительства Галди Баарав-Миару. Ответ был подан с опозданием после того, как БАГАЦ предоставил дополнительное время для формирования позиции.

"Необходимо отклонить на корню попытку навязать правительству продолжение сотрудничества с оппозиционным юридическим советником, которая активно срывает шаги правительства, направленные на реализацию политики в кардинальных для выполнения его обязанности вопросах. Эта ситуация ставит общественность перед противоречащим основам демократии фактом паралича власти и тяжелейшего удара по работе правительства", – говорится в заключении кабинета министров.

"Правительство не видит смысла в продолжении ситуации, при которой общественность в водится в заблуждение, и мы ожидаем от Верховного суда, что он отдает отчет в масштабах абсурда сложившейся ситуации", – отмечается в заключении.

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара была приглашена на слушания перед увольнением, которые должны состояться на этой неделе. Баарав-Миара обратилась в БАГАЦ, утверждая, что речь идет о незаконном решении, которое позволит перевести процедуру увольнения высших чиновников исключительно в полицейскую плоскость, приведет к захвату процедуры политиками и к коррупции.

Напомним, правительство приняло решение об увольнении юридического советника правительства Гали Баарав-Миары в обход комиссии по отбору кандидатов на высшие государственные должности. Вместо этой комиссии правительство создало министерский форум для решения проблемы.

Первый раз правительство проигнорировало требование БАГАЦа в прошлом месяце, когда от него требовалось ответить на апелляцию противников увольнения юридического советника.