Автомобиль врезался в бетонный отбойник возле Иерусалима, водитель в тяжелом состоянии

Водитель легкового автомобиля получил тяжелую черепно-мозговую травму в результате аварии на дороге Минарат Ар а-Цофим: его машина на высокой скорости врезалась в бетонный отбойник.

В результате аварии водитель оказался заблокирован внутри автомобиля. Медики оказали ему неотложную помощь, и после извлечения пострадавшего он был эвакуирован в больницу "Адаса Ар а-Цофим" в тяжелом состоянии.

Пострадавший, мужчина в возрасте примерно 40 лет, получил тяжелую черепно-мозговую травму и находится без сознания.