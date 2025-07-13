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Израиль

Автомобиль врезался в бетонный отбойник возле Иерусалима, водитель в тяжелом состоянии

Иерусалим
ДТП
время публикации: 13 июля 2025 г., 14:48 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 14:48

Водитель легкового автомобиля получил тяжелую черепно-мозговую травму в результате аварии на дороге Минарат Ар а-Цофим: его машина на высокой скорости врезалась в бетонный отбойник.

В результате аварии водитель оказался заблокирован внутри автомобиля. Медики оказали ему неотложную помощь, и после извлечения пострадавшего он был эвакуирован в больницу "Адаса Ар а-Цофим" в тяжелом состоянии.

Пострадавший, мужчина в возрасте примерно 40 лет, получил тяжелую черепно-мозговую травму и находится без сознания.

Израиль
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