Рабочий получил тяжелую травму во время работы на стройплощадке возле Бикат Нетофа
время публикации: 13 июля 2025 г., 10:46 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 10:51
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ярден поступило сообщение о рабочем, на которого во время работы на строительной площадке возле развязки Бикат Нетофа упал тяжелый предмет.
Парамедики и фельдшеры МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте около 25 лет, неотложную помощь на месте происшествия и эвакуировали его в больницу "Пория" в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.
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