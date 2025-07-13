Рабочий получил тяжелую травму во время работы на стройплощадке возле Бикат Нетофа

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ярден поступило сообщение о рабочем, на которого во время работы на строительной площадке возле развязки Бикат Нетофа упал тяжелый предмет.

Парамедики и фельдшеры МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте около 25 лет, неотложную помощь на месте происшествия и эвакуировали его в больницу "Пория" в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.