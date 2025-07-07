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Израиль

Юрсоветница просит БАГАЦ запретить правительству уволить ее

Верховный суд/БАГАЦ
Юрсоветник правительства
Правительство
время публикации: 07 июля 2025 г., 15:45 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 15:45
Юрсоветница просит БАГАЦ запретить правительству уволить ее
Yonatan Sindel/Flash90

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара подала иск в БАГАЦ против решения правительства создать комиссию министров, которая займется отстранением ее от должности. Баарав-Миара просит Высший суд справедливости вынести временное постановление, запрещающее увольнять ее, до рассмотрения иска.

Напомним, юрсоветница правительства приглашена на слушание перед увольнением, которое должно состояться на следующей неделе. В своем обращении в БАГАЦ она утверждает, что решение правительства изменить процедуру ее увольнения – незаконно.

По словам Баарав-Миары, речь идет о незаконном решении, которое позволит перевести процедуру увольнения высших чиновников исключительно в полицейскую плоскость, приведет к захвату процедуры политиками и к коррупции.

Юридическая советница утверждает, что правительство не сумело создать профессиональную комиссию, которая поддержала бы завершение ее полномочий, после чего решило сделать процесс полностью политическим.

Израиль
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