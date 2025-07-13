Не поделили будущих щенков: владельцы кобеля втроем напали на владельца суки

Трое жителей Тверии в возрасте 66, 26 и 22 лет арестованы за нападение и причинение тяжких телесных повреждений 37-летнему мужчине во время драки из-за разногласий по поводу результатов случки собак. Пострадавший получил несколько ножевых ранений в живот и был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что пострадавший приехал домой к подозреваемым со своей собакой для случки собаки с принадлежащим семье кобелем. После этого между сторонами разгорелся спор из-за распределения будущих щенков.

Пострадавший был сильно избит, ему также нанесли несколько ножевых ударов в живот. Полиция намерена обратиться в суд с просьбой о продлении срока содержания подозреваемых под стражей, расследование продолжается.