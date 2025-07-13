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Израиль

Не поделили будущих щенков: владельцы кобеля втроем напали на владельца суки

Полиция
Животные
Расследование
Тверия
время публикации: 13 июля 2025 г., 11:21 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 11:21
Не поделили будущих щенков: владельцы кобеля втроем напали на владельца суки
Пресс-служба полиции Израиля

Трое жителей Тверии в возрасте 66, 26 и 22 лет арестованы за нападение и причинение тяжких телесных повреждений 37-летнему мужчине во время драки из-за разногласий по поводу результатов случки собак. Пострадавший получил несколько ножевых ранений в живот и был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что пострадавший приехал домой к подозреваемым со своей собакой для случки собаки с принадлежащим семье кобелем. После этого между сторонами разгорелся спор из-за распределения будущих щенков.

Пострадавший был сильно избит, ему также нанесли несколько ножевых ударов в живот. Полиция намерена обратиться в суд с просьбой о продлении срока содержания подозреваемых под стражей, расследование продолжается.

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