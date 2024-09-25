Предъявлены обвинения жителю Иерусалима, который привез террориста-самоубийцу в Тель-Авив

Государственная прокуратура представила в мировой суд Иерусалима обвинительное заключение против Хусама Абедина из Иерусалима, который несколько раз подвозил палестинских нелегалов.

В числе прочих, он привез в Тель-Авив террориста-самоубийцу, который планировал привести в действие мощное взрывное устройство, находившееся в его рюкзаке, но взорвался случайно до того, как он смог добраться до людного места.

По данным обвинительного заключения, обвиняемый несколько раз подвозил палестинских нелегалов, не имевших разрешения на пребывание в Израиле. В августе этого года он привез палестинца Джафара Муна из Шуафата в Тель-Авив. Муна вышел на улице Лехи, и вскоре бомба, находившаяся в его рюкзаке, взорвалась. В результате взрыва пострадал один человек, находившийся неподалеку.

Обвиняемому вменяется причинение телесных повреждений по неосторожности и перевозка нелегалов.