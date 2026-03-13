x
Вооруженное нападение в Ашдоде: мужчина в тяжелом состоянии

Мада
Ашдод
время публикации: 13 марта 2026 г., 14:04 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 14:04

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу "Лахиш" поступило сообщение о вооруженном нападении на улице А-Рав Герцог в Ашдоде.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему, мужчине в возрасте около 40 лет, неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

