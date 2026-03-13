ЦАХАЛ готовит особый маршрут резервистской службы для "харедим" в ультрарелигиозных городах

Командующий Центральным военным округом ЦАХАЛа Ави Блут встретился накануне вечером с адмором Карлина, чтобы договориться о продвижении нового особого маршрута резервистской службы для учащихся колелей – аврехов в возрасте 26 лет и старше.

Они будут служить в религиозных населенных пунктах Иудеи и Самарии, что позволит обеспечивать охрану этих населенных пунктов и не будет мешать религиозному образу жизни резервистов.

Как сообщает 14 канал ИТВ, "базу" резервистов планируется пополнить в городах, где проживают общины этого хасидского двора, в том числе в Бейтар-Илите, Модиин-Илите и в иерусалимском Гиват-Зеэве.

В рамках этого резервистского маршрута аврехи пройдут базовую подготовку, адаптированную к их образу жизни, после чего будут направлены на резервистскую службу в города, где они проживают.

Программа основана на модели местных оборонных подразделений и преследует двойную цель: обеспечить немедленный ответ на нужды безопасности ультраортодоксальных городов в период обострения в Иудее и Самарии, а также создать формат службы, соответствующий ультраортодоксальному образу жизни.

Выбор в пользу обращения именно к адмору Карлина связан с центральной ролью этой хасидской общины в регионе и с расчетом получить поддержку, необходимую для успеха инициативы. Адмор считается влиятельной фигурой в мире Торы и последовательно поддерживает участие ультраортодоксов, не занятых учебой, в усилиях по обеспечению безопасности Государства Израиль. У хасидов Карлина есть крупные общины в стратегически важных районах Иудеи и Самарии, что делает его поддержку важным фактором для успеха этого шага.