Израиль

Продлен арест террориста из Джата, напавшего на главу религиозного совета Рамат-Гана

Суд
Расследование
Террористы
время публикации: 13 марта 2026 г., 12:36 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 13:07
Продлен арест террориста из Джата, напавшего на главу религиозного совета Рамат-Гана
Avshalom Sassoni/Flash90

Суд продлил на 10 дней срок содержания под стражей жителя Джата, подозреваемого в нападении с ножом на ультрарелигиозного прохожего в Рамат-Гане. Пострадавший, глава религиозного совета Рамат-Гана Гедалия Бен Шимон, получил множественные ножевые ранения, в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу "Ихилов".

Вскоре после нападения полиция сообщила о задержании подозреваемого – 20-летнего жителя арабской деревни Джат. Он доставлен в отделение полиции для допроса.

В сообщении полиции говорится, что следствие проверяет версию, согласно которой преступление было совершено на националистической почве и может быть классифицировано как теракт. В ходе расследования это подозрение было подкреплено дополнительными уликами и показаниями арестованного.

Адвокат подозреваемого утверждает, что его клиент страдает психиатрическим заболеванием.

Расследование инцидента ведут полиция и ШАБАК, суд вынес запрет на публикацию подробностей расследования до 27 марта текущего года.

Израиль
