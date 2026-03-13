x
13 марта 2026
Израиль

МАДА сообщает о двоих пострадавших при ракетном обстреле Галилеи

время публикации: 13 марта 2026 г., 13:05 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 13:35
Ayal Margolin/Flash90

В результате последнего ракетного залпа из Ливана пострадали не менее двух человек. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" оказала неотложную помощь и доставила в медицинский центр "А-Галиль" женщину в возрасте около 50 лет с осколочными ранениями конечностей и 60-летнего мужчину, получившего контузию. Состояние обоих пострадавших определяется как легкое.

По сообщениям оперативных служб, зафиксировано прямое попадание ракеты в дом в кибуце Кабри в Галилее.

