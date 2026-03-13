ДТП около Ор Акивы, один пострадавший в тяжелом состоянии

Около полуночи на 2-й трассе недалеко от развязки Ор Акива столкнулись два грузовика. В результате аварии пострадали два человека, один из них, мужчина около 50 лет, в тяжелом состоянии.

Еще один человек получил легкие травмы, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Пострадавшие доставлены в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.