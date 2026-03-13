ДТП около Ор Акивы, один пострадавший в тяжелом состоянии
время публикации: 13 марта 2026 г., 00:48 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 01:09
Около полуночи на 2-й трассе недалеко от развязки Ор Акива столкнулись два грузовика. В результате аварии пострадали два человека, один из них, мужчина около 50 лет, в тяжелом состоянии.
Еще один человек получил легкие травмы, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Пострадавшие доставлены в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.