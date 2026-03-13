Два стелс-бомбардировщика B-2A ВВС США совершили новый вылет к Ирану

Два стратегических стелс-бомбардировщика B-2A Spirit ВВС США совершили новый вылет в направлении Ирана, передает Military Air Tracking Alliance (MATA).

По опубликованным данным, самолеты 11 марта вылетели с континентальной части США, пересекли Атлантику, прошли район Гибралтара и затем направились к иранскому театру военных действий. Общая продолжительность беспосадочного полета туда и обратно с дозаправкой в воздухе составила около 36 часов. После выполнения задания оба самолета вернулись на базу Уайтмен в штате Миссури.

Ранее американские военные уже подтверждали применение бомбардировщиков B-2A в операции против Ирана. Кроме того, сообщалось о переброске на авиабазу Фэрфорд в Великобритании 15 американских стратегических бомбардировщиков – 12 B-1B Lancer и трех B-52H Stratofortress.