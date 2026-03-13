Антисемитский теракт в Мичигане. СМИ: террорист потерял братьев в результате авиаудара ЦАХАЛа

Названо имя террориста, который 12 марта, находясь за рулем автофургона, врезался в здание в городке Вест-Блумфилд (штат Мичиган, США), где расположены синагога Temple Israel, а также еврейские школы и детские сады.

Это был Айман Газали, проживавший Дирборн-Хайтсе. После совершения атаки он был застрелен.

Семья Аймана Газали заявила, что он недавно потерял родственников в результате авиаудара на Ближнем Востоке. Об этом пишет местное издание Metro Detroit News.

По данным Reuters и AP, в результате террористической атаки один сотрудник службы безопасности получил травмы, но дети и персонал не пострадали.

Расследование ведут ФБР и местные правоохранительные органы. Причем ФБР расследует это происшествие как террористический акт. Установлено, что террорист кричал "Аллаху Акбар".

Ливанские источники сообщают, что Айман Газали был выходцем из Ливана, который хотел отомстить за смерть своих братьев, убитых в результате атаки ЦАХАЛа.

По данным LBCI, Айман Газали был родом из деревни Мушарара в Бекаа, на востоке Ливана. ВВС ЦАХАЛа за последние две недели неоднократно атаковали в этом районе объекты "Хизбаллы". В ходе одной из таких атак были убиты Касем и Ибрагим Газали – родные братья Аймана Газали.