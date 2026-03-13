CENTCOM подтвердил потерю самолета-заправщика KC-135 в Ираке

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о потере американского самолета-заправщика KC-135 в Ираке. В заявлении говорится, что инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве в ходе операции "Эпическая ярость". Спасательная операция продолжается.

По данным американских военных, в инциденте участвовали два самолета. Один из них потерпел крушение на западе Ирака, второй благополучно приземлился.

В CENTCOM подчеркнули, что, по предварительным данным, происшествие не было связано ни с вражеским огнем, ни с огнем своих сил. Другие подробности, включая сведения о судьбе экипажа и причинах аварии, пока не приводятся.