Блинкен побеседовал с Галантом. США против расширения операции в Рафиахе

В ночь на 13 мая состоялся телефонный разговор между государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

Как сообщают американские источники, в ходе беседы глава внешнеполитического ведомства США вновь заявил, что администрация возражает против проведения ЦАХАЛом широкомасштабной операции в Рафиахе.

Согласно опубликованной информации, Блинкен потребовал от Галанта принять все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и сотрудников гуманитарных организаций в секторе Газы. Речь шла также о необходимости продолжения поставок гуманитарной помощи в сектор.