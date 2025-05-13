Источники в Газе: авиаудары по больнице продолжаются, ЦАХАЛ не позволяет добраться до пострадавших

Источники в секторе Газы сообщают, что ЦАХАЛ продолжает наносить авиаудары в районе Европейской больницы в Хан-Юнисе, не позволяя спасателям и "скорым" приблизиться к ней.

Израильские комментаторы отмечают, что это делается, скорее всего, для того, чтобы не допустить оказания медицинской помощи Мухаммаду Синуару, если он ранен. Подобная тактика применялась ЦАХАЛом ранее во время ликвидации Хасана Насраллы.

Палестинские информационные агентства передают, что в результате атак ЦАХАЛа ранены несколько спасателей.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе совместной операции с Общей службой безопасности (ШАБАК) был нанесен точечный удар по командному центру ХАМАСа, располагавшемуся под Европейской больницей в Хан-Юнисе.

По неофициальным данным, целью атаки был Мухаммад Синуар, брат Яхьи Синуара и нынешний глава ХАМАСа в Газе. Рой Кейс, корреспондент новостной службы "Кан", передал, что для нанесения удара ЦАХАЛом использовалось не менее девяти "тяжелых" боеприпасов.

Согласно палестинским источникам, Европейская больница не справляется с наплывом пациентов. В медицинском комплексе "Насера" объявлен режим чрезвычайной ситуации, больница начала прием раненых.