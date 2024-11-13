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Израиль

Родственники похищенных потребовали отклонить просьбу Нетаниягу об отсрочке свидетельских показаний

время публикации: 13 ноября 2024 г., 09:45 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 09:55

13 ноября окружной суд в Иерусалиме рассмотрит просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу отложить начало свидетельских показаний.

Как сообщалось ранее, прокуратура возражает против этой просьбы. 18 родственников израильских заложников, находящихся в Газе, обратились в суд с просьбой присоединиться к мнению госпрокуратуры. "Просьба истца отложить начало свидетельских показаний из-за нагрузки, с которой связано выполнение его обязанностей премьера, лишний раз доказывает, что он изначально не должен был получать привилегию совмещать должность главы правительства со статусом обвиняемого в уголовных преступлениях. Сам факт подачи такой просьбы является доказательством недопустимости такого сочетания", – говорится в обращении родственников.

12 ноября государственная прокуратура сообщила окружному суду в Иерусалиме, что возражает против просьбы адвокатов премьер-министра Биньямина Нетаниягу отложить начало свидетельских показаний.

"Общественный интерес требует, чтобы рассмотрение этого дела и судебный процесс закончились как можно быстрее. Общественный интерес, требования норм справедливого хода судебной процедуры, а также принцип равенства перед законом требуют начать слушание свидетельств защиты в заранее установленный срок", – говорится в ответе государственной прокуратуры.

Израиль
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