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Израиль

Пожар в Ришон ле-Ционе, мужчина в тяжелом состоянии от отравления угарным газом

время публикации: 04 ноября 2024 г., 21:04 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 21:09
Пожар в Ришон ле-Ционе, мужчина в тяжелом состоянии от отравления угарным газом
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о пожаре в доме на улице Шмариягу Левин в Ришон ле-Ционе. Медики оказали неотложную помощь троим пострадавшим.

Мужчина в возрасте около 45 лет отравился угарным газом, он находится в тяжелом состоянии, еще двое пострадавших ранены легко. Мужчина в тяжелом состоянии был отправлен в больницу "Асаф а-Рофе" на машине интенсивной терапии.

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