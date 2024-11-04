Пожар в Ришон ле-Ционе, мужчина в тяжелом состоянии от отравления угарным газом

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о пожаре в доме на улице Шмариягу Левин в Ришон ле-Ционе. Медики оказали неотложную помощь троим пострадавшим.

Мужчина в возрасте около 45 лет отравился угарным газом, он находится в тяжелом состоянии, еще двое пострадавших ранены легко. Мужчина в тяжелом состоянии был отправлен в больницу "Асаф а-Рофе" на машине интенсивной терапии.