Глава МВД Моше Арбель продлил политику пребывания граждан Украины в Израиле

Министр внутренних дел Моше Арбель распорядился об обновлении политики пребывания в Израиле граждан Украины: не будут применяться санкции в отношении трудоустройства граждан Украины в Израиле при условии, что с момента их въезда в Израиль прошло 90 дней, и они имеют украинский загранпаспорт.

При этом работодателю вменяется в обязанность проверить, что его работник действительно имеет украинский паспорт, и что он находится в Израиле более 90 дней.

Было также принято решение об автоматическом продлении туристических виз (Б-1) для граждан Украины, которые легально находились в Израиле в день начала войны или въехали после ее начала, до 31.12.2025 или до конца войны в Украине (раннее из них), сохраняется также возможность возвращения в Украину.

По завершении этого срока решение будет пересмотрено в соответствии с развитием событий.