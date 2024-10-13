На профессора, пришедшего с мороженым на женскую молитву в Йом Кипур, подали жалобу в полицию

В полицию подали жалобу на профессора Института Вейцмана Итая Биньямини, которого сняли на видео на женском участке массовой молитвы в парке Меир в Тель-Авиве, когда он пришел с фруктовым мороженым во время молитвы в Йом Кипур, пытаясь спровоцировать верующих.

Как сообщает Walla, правые активисты, подавшие жалобу, обвиняют профессора Биньямини в оскорблении чувств верующих. Они подчеркивают, что речь идет о серьезном правонарушении, предумышленной попытке помешать ходу богослужения, максимальное наказание за это преступление – три года лишения свободы.

Напомним, накануне Судного Дня Высший суд справедливости разрешил проведение раздельной молитвы в Тель-Авиве на Йом Кипур, тем самым удовлетворим апелляцию движения "Рош Иегуди" на муниципальный запрет раздельной молитвы из-за недопустимости гендерной сегрегации.

Несмотря на то, что "Рош Иегуди" решили в последний момент отменить проведение массовой молитвы в парке Меир в Тель-Авиве из опасения провокаций, множество людей все же пришли в парк, чтобы помолиться перед Судным Днем.

Социальные сети обошло видео, как немолодой мужчина, демонстративно облизывающий фруктовое мороженое, вошел на женскую часть массовой молитвы и ходил между молящимися женщинами, надеясь спровоцировать их реакцию. Вскоре выяснилось, что провокатором был профессор математики и глава факультета математики и компьютерных наук Института Вейцмана Итай Биньямини.