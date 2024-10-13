Нетаниягу: "Отказываясь отвести UNIFIL от границы, ООН делает их заложниками "Хизбаллы"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу с видеопризывом отдать распоряжение о немедленной эвакуации миротворцев UNIFIL от границы, подчеркнув, что отказ ООН отвести миротворцев от границы делает их заложниками "Хизбаллы".

Нетаниягу подчеркнул, что Израиль уже целый год ведет навязанную ему войну, которую развязала иранская "ось зла". "В Ливане мы ликвидировали Насраллу и других высокопоставленных главарей, – отметил глава правительства. – Наши героические солдаты уничтожают оружие, командные пункты и террористические туннели "Хизбаллы". Они сражаются, чтобы вернуть жителей севера Израиля домой в безопасности. Мы не воюем с ливанским народом, мы воюем с сателлитом Ирана "Хизбаллой", которая оккупировала Ливан".

"Я хочу напрямую обратиться к генеральному секретарю ООН. Настало время отвести миротворцев UNIFIL от укреппунктов "Хизбаллы" и от места боевых действий. ЦАХАЛ неоднократно просил об этом, и неоднократно получал отказы. И эти отказы, по сути, делают UNIFIL "живым щитом" для "Хизбаллы". Ваш отказ отвести UNIFIL от границы превращает их в заложников "Хизбаллы". Это ставит под угрозу и их самих, и наших солдат", – подчеркнул премьер-министр.

Он выразил сожаление, что миротворцы UNIFIL пострадали в результате действий израильской армии, подчеркнув, что Израиль делает все возможное, чтобы избежать такого развития событий. "Но проще всего сделать это, попросту удалив их из опасного района", – отметил Нетаниягу, после чего повторил тот же призыв на английском.

Нетаниягу отметил, что мировые лидеры оказывают давление на Израиль, вместо того чтобы давить на "Хизбаллу", которая использует UNIFIL в качестве "живого щита" точно так же, как ХАМАС в секторе Газы использует в качестве "живого щита" Агентство по помощи палестинским беженцам UNRWA, которое еще и активно сотрудничает с ХАМАСом.