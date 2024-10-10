Посол Израиля в Риме вызван в МИД для разъяснений по поводу обстрела миротворцев UNIFIL в Ливане

Посол Израиля в Риме Алон Бар был вызван в министерство иностранных дел Италии для разъяснительной беседы по поводу обстрела ЦАХАЛом миротворческих сил UNIFIL в Ливане, в результате которого пострадали двое военнослужащих.

Ранее в четверг командование Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) объявило, что утром 10 октября двое миротворцев из состава миссии были травмированы в результате обстрела со стороны Израиля.

В заявлении UNIFIL говорится: "Этим утром два миротворца получили травмы после того, как израильский танк "Меркава" выстрелил по смотровой башне UNIFIL в городе Ан-Накура". Судя по этому отчету, миротворцы были травмированы в результате падения с башни, их доставили в больницу с травмами от легких до средней тяжести.

В UNIFIL заявляют, что ЦАХАЛ ранее неоднократно наносил удары по штабу в Ан-Накуре и прилегающим к нему объектам. При этом миротворцы не упоминают о том, что приграничную территорию, которую они должны контролировать, используют боевики "Хизбаллы" и других террористических группировок, обстреливающие цели в Израиле.

Напомним, что перед началом наземной операции в Ливане Израиль обратился к ливанскому правительству, ливанскому населению и командованию UNIFIL с призывом покинуть зону боевых действий. Ливанская армия отошла к северу от реки Литани, мирные жители покинули деревни в южной части страны, однако командование миротворческого контингента ООН на юге Ливана сообщило, что военнослужащие UNIFIL останутся на своих позициях в приграничной зоне, несмотря на призыв Израиля.

"30 сентября ЦАХАЛ сообщил UNIFIL о предстоящей ограниченной наземной операции на юге Ливана и потребовал от нас оставить свои позиции. Миротворцы остались на своих местах, и флаг ООН продолжает развеваться", – говорится в заявлении.